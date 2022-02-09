РБК: Mastercard решила снизить комиссию за переводы по номеру телефона

Финансовая корпорация Mastercard, управляющая одноимённой платёжной системой, решила снизить комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях. Об этом сообщает РБК.

Как отмечается, бюллетень с новыми условиями Mastercard разослала банкам в январе. Там указано, что с 23 апреля будут установлены нулевые комиссии для банков за подключение и использование платформы Mastercard Transfer Hub, а также введены комиссии за переводы, которые банк получателя денег должен будет платить банку отправителя.

Если банк отправителя не подключён к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0%. В случае когда банк отправителя подключён, а банк получателя нет, последний заплатит 0,2%. Если же подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%.

Отмечается, что на этот шаг Mastercard пошла, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой переводов по номеру телефона, запущенной Центробанком. Она продолжает набирать популярность в России.