РБК: Mastercard решила снизить комиссию за переводы по номеру телефона
Предполагается, что это должно помочь ей конкурировать с Системой быстрых платежей от Центробанка. Бюллетень с новыми условиями компания разослала в январе.
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Финансовая корпорация Mastercard, управляющая одноимённой платёжной системой, решила снизить комиссии для денежных переводов, привязанных к номеру телефона или аккаунту в соцсетях. Об этом сообщает РБК.
Как отмечается, бюллетень с новыми условиями Mastercard разослала банкам в январе. Там указано, что с 23 апреля будут установлены нулевые комиссии для банков за подключение и использование платформы Mastercard Transfer Hub, а также введены комиссии за переводы, которые банк получателя денег должен будет платить банку отправителя.
Если банк отправителя не подключён к платформе, то комиссия для банка получателя составит 0%. В случае когда банк отправителя подключён, а банк получателя нет, последний заплатит 0,2%. Если же подключены оба банка, то банк получателя заплатит банку отправителя 0,015%.
Отмечается, что на этот шаг Mastercard пошла, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей — платформой переводов по номеру телефона, запущенной Центробанком. Она продолжает набирать популярность в России.
А ранее Лайф писал, как перевести деньги в другой банк и не платить комиссий. Речь как раз таки о Системе быстрых платежей.
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