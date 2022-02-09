Врач Чупин заявил о риске ампутации руки или ноги из-за ковида
По словам медика, во время пандемии таких случаев произошло уже немало. Причиной становится тромбоз, который развивается на фоне инфекции.
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
При заболевании коронавирусной инфекцией у некоторых пациентов есть риск ампутации той или иной конечности. О причинах этого рассказал доктор медицинских наук Андрей Чупин.
"Сам по себе ковид даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свёртывания крови, поэтому тромбоз у перенёсших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто", — сказал Чупин.
В интервью РИА "Новости" он отметил, что от тромбоза в основном страдают руки и ноги. Может развиться тяжёлая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения. В этом случае и появляется риск ампутации.
"Во время пандемии таких случаев было немало", — сказал Чупин.
По его словам, какой-то закономерности, когда развивается тромбоз, нет — это может случиться как на пике болезни, так и уже через месяцы. Риск выше у тех, кто болел тяжело. Особо внимательными к здоровью нужно быть тем, кто страдает атеросклерозом, тем более если подвергался операции на сосудах.
Лайф рассказывал, что ранее кардиолог Кореневич назвала признаки грозящего инфарктом тромбоза. В частности, врач отметила, что для такого состояния характерны давящие и сжимающие боли за грудиной, которые длятся больше 15 минут.
Комментариев: 0