Врач Чупин заявил о риске ампутации руки или ноги из-за ковида

При заболевании коронавирусной инфекцией у некоторых пациентов есть риск ампутации той или иной конечности. О причинах этого рассказал доктор медицинских наук Андрей Чупин.

"Сам по себе ковид даёт серьёзные осложнения на сердечно-сосудистую систему, прежде всего на систему свёртывания крови, поэтому тромбоз у перенёсших эту инфекцию встречается, к сожалению, очень часто", — сказал Чупин.

В интервью РИА "Новости" он отметил, что от тромбоза в основном страдают руки и ноги. Может развиться тяжёлая ишемия — критическое ухудшение кровоснабжения. В этом случае и появляется риск ампутации.

"Во время пандемии таких случаев было немало", — сказал Чупин.

По его словам, какой-то закономерности, когда развивается тромбоз, нет — это может случиться как на пике болезни, так и уже через месяцы. Риск выше у тех, кто болел тяжело. Особо внимательными к здоровью нужно быть тем, кто страдает атеросклерозом, тем более если подвергался операции на сосудах.