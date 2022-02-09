Отоларинголог Лесков рассказал, отличается ли насморк при "омикроне" и ОРВИ
При появлении этого симптома врач советует перестраховаться и обратиться за медицинской помощью. Человека с коронавирусной инфекцией он называет социально опасным.
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Ковидный насморк от нековидного не отличается ничем, заявил врач-отоларинголог Иван Лесков. А вот "омикрон" очень сильно отличается от той же "дельты", но определить его непросто.
"Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. "Омикрон" — более лояльный к нам вирус и не оказывает такого жёсткого влияния на обонятельный эпителий, точнее на поддерживающие клетки", — заявил Иван Лесков в беседе с радио Sputnik.
При появлении насморка отоларинголог посоветовал перестраховаться и обратиться к врачу. Лесков подчёркивает, что если насморк окажется ковидным, то человек опасен для общества.
"Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестаёт быть заразным примерно через пять-десять дней, здесь, к несчастью, нет чёткого представления", — отметил Иван Лесков.
А ранее Лайф писал, что эпидемиолог Руженцова рассказала, как дети переносят "омикрон". При этом штамме у подрастающего поколения намного сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей. У них наблюдается насморк, першение в горле и кашель.
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