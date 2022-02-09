Отоларинголог Лесков рассказал, отличается ли насморк при "омикроне" и ОРВИ

Ковидный насморк от нековидного не отличается ничем, заявил врач-отоларинголог Иван Лесков. А вот "омикрон" очень сильно отличается от той же "дельты", но определить его непросто.

"Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. "Омикрон" — более лояльный к нам вирус и не оказывает такого жёсткого влияния на обонятельный эпителий, точнее на поддерживающие клетки", — заявил Иван Лесков в беседе с радио Sputnik.

При появлении насморка отоларинголог посоветовал перестраховаться и обратиться к врачу. Лесков подчёркивает, что если насморк окажется ковидным, то человек опасен для общества.

"Первые два-три дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестаёт быть заразным примерно через пять-десять дней, здесь, к несчастью, нет чёткого представления", — отметил Иван Лесков.