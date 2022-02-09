Богатые стали копить наличные из-за страха перед новым кризисом

Крупные мировые инвесторы испугались обвала фондового рынка США в январе и начали копить наличность вместо того чтобы вкладываться в ценные бумаги. Почти половина состоятельных людей во всём мире заявила, что они сильно обеспокоены падением на биржах. Год назад таковых было 45%.

В США же, сообщает агентство Bloomberg, 61% заявили, что хранят более 10 процентов своего инвестпортфеля в наличных деньгах и их эквивалентах, год назад таких было 59% инвесторов. Более 80% также считают, что администрация американского президента Джо Байдена должна сделать контроль над инфляцией одним из приоритетов политики.

"На фоне инфляции и повышения ставок инвесторы ждут "подходящей возможности" для инвестиций в такие сектора, как здравоохранение и технологии", — говорится в отчёте UBS, в котором приняли участие 3000 человек с активами не менее 1 млн долларов.

Кроме того, по данным исследования, богатые американские инвесторы идут на опережение и берут новые и рефинансируют имеющиеся ипотечные кредиты, чтобы успеть сделать это до повышения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Отмечается, что у инвесторов всё ещё имеются сомнения относительно ужесточения денежно-кредитной политики, хотя акции американских компаний выросли с январских минимумов.