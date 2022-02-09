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Болдуин впервые вернулся к работе после трагедии с гибелью оператора

Актёра заметили в Англии на съёмках фильма "97 минут". Судя по кадрам с площадки, он может играть сотрудника Агентства национальной безопасности.

9 февраля, 04:07
<p>Алек Болдуин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/alecbaldwininsta/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alecbaldwininsta</a></p>

Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta

Голливудский актёр Алек Болдуин вернулся к работе впервые после трагедии на съёмках вестерна "Ржачина". Тогда он застрелил оператора и ранил режиссёра. так как якобы не знал, что пистолет заряжен. Съёмки картины были приостановлены, однако Болдуин, участвует в работе над другими картинами.

Как пишет Fox News, актёра заметили в Англии на съёмках фильма "97 минут". Какую он играет роль, достоверно неизвестно. Судя по кадрам с площадки, его персонаж может быть сотрудником Агентства национальной безопасности.

"Странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съёмках этого фильма произошла эта ужасная вещь и случайная смерть нашего оператора Галины Хатчинс", — сказал сам Болдуин.

Алек Болдуин назвал смертельный выстрел на съёмочной площадке самопроизвольным

Алек Болдуин назвал смертельный выстрел на съёмочной площадке самопроизвольным

Лайф напоминает, тчто рагедия произошла, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений, связанных с оружием на съёмочной площадке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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