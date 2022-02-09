Болдуин впервые вернулся к работе после трагедии с гибелью оператора
Актёра заметили в Англии на съёмках фильма "97 минут". Судя по кадрам с площадки, он может играть сотрудника Агентства национальной безопасности.
Алек Болдуин. Фото © Instagram / alecbaldwininsta
Голливудский актёр Алек Болдуин вернулся к работе впервые после трагедии на съёмках вестерна "Ржачина". Тогда он застрелил оператора и ранил режиссёра. так как якобы не знал, что пистолет заряжен. Съёмки картины были приостановлены, однако Болдуин, участвует в работе над другими картинами.
Как пишет Fox News, актёра заметили в Англии на съёмках фильма "97 минут". Какую он играет роль, достоверно неизвестно. Судя по кадрам с площадки, его персонаж может быть сотрудником Агентства национальной безопасности.
"Странно возвращаться к работе. Я не работал с 21 октября прошлого года, когда на съёмках этого фильма произошла эта ужасная вещь и случайная смерть нашего оператора Галины Хатчинс", — сказал сам Болдуин.
Лайф напоминает, тчто рагедия произошла, когда Болдуин на съёмках "Ржавчины" выстрелил из пистолета, однако патрон оказался не холостым, в результате чего пуля попала в двух человек. Режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя уроженка Украины погибла. Помощник режиссёра признал наличие нарушений, связанных с оружием на съёмочной площадке.
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