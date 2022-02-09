Болдуин впервые вернулся к работе после трагедии с гибелью оператора

Голливудский актёр Алек Болдуин вернулся к работе впервые после трагедии на съёмках вестерна "Ржачина". Тогда он застрелил оператора и ранил режиссёра. так как якобы не знал, что пистолет заряжен. Съёмки картины были приостановлены, однако Болдуин, участвует в работе над другими картинами.

Как пишет Fox News, актёра заметили в Англии на съёмках фильма "97 минут". Какую он играет роль, достоверно неизвестно. Судя по кадрам с площадки, его персонаж может быть сотрудником Агентства национальной безопасности.