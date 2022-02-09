Япония заявила о готовности поставлять газ Европе на фоне украинского кризиса
У Запада растут опасения, что Москва может значительно ограничить экспорт топлива в Европу в ответ на санкции, которые США и ЕС пригрозили ввести в случае обострения ситуации.
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Япония выразила готовность поставлять часть своих запасов сжиженного природного газа в Европу. О таком решении в Токио заявили из-за напряжённости в отношениях между Россией и Украиной, сообщают источники Kyodo в японском правительстве.
Как пишет агентство, сначала Япония обеспечит достаточные поставки для внутренних нужд. Только после этого они станут помогать европейским странам, которые могут столкнуться с угрозой перебоев в поставках.
Ранее Лайф писал, что стало известно о планах Европы построить газопровод для снижения зависимости от РФ. Предполагается, что пускать по нему будут алжирский газ, который будут хранить и перерабатывать восемь заводов в Испании и Португалии. Уточняется, что большой интерес к проекту проявляет ФРГ.
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