Япония заявила о готовности поставлять газ Европе на фоне украинского кризиса

Япония выразила готовность поставлять часть своих запасов сжиженного природного газа в Европу. О таком решении в Токио заявили из-за напряжённости в отношениях между Россией и Украиной, сообщают источники Kyodo в японском правительстве.

Как пишет агентство, сначала Япония обеспечит достаточные поставки для внутренних нужд. Только после этого они станут помогать европейским странам, которые могут столкнуться с угрозой перебоев в поставках.