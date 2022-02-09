Постпред РФ при ЕС заявил, что "Газпром" и не обязан наращивать экспорт газа

"Газпром" и так поставляет некоторые дополнительные объёмы топлива за рубеж, он не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного "голубого топлива" в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось", — заявил Чижов в интервью РИА "Новости", отвечая на вопрос, обязан ли "Газпром" наращивать поставки.

Ранее Лайф писал, что Боррель заявил о неверии ЕС в готовность России полностью отключить газ Европе. Глава европейской дипломатии также высказал претензию "Газпрому", которому, по его словам, "принадлежит до 30% газохранилищ Европы и который не сделал больших усилий, чтобы их заполнить".