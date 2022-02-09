Постпред РФ при ЕС заявил, что "Газпром" и не обязан наращивать экспорт газа
Ранее глава европейской дипломатии высказал претензию в адрес компании, которой, по его словам, "принадлежит до 30% газохранилищ Европы и которая не сделала больших усилий, чтобы их заполнить".
Газпром. Фото на обложке © Facebook / Газпром
"Газпром" и так поставляет некоторые дополнительные объёмы топлива за рубеж, он не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного "голубого топлива" в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось", — заявил Чижов в интервью РИА "Новости", отвечая на вопрос, обязан ли "Газпром" наращивать поставки.
Ранее Лайф писал, что Боррель заявил о неверии ЕС в готовность России полностью отключить газ Европе. Глава европейской дипломатии также высказал претензию "Газпрому", которому, по его словам, "принадлежит до 30% газохранилищ Европы и который не сделал больших усилий, чтобы их заполнить".
Значительный рост цен на газ в Европе наблюдается с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки достигли исторического максимума в 2190,4 доллара. Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. Россия является крупнейшим его поставщиком с долей в импорте около 40%.
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