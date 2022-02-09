Россияне стали массово отменять поездки и возвращать билеты по причине болезни

С середины января зафиксирован рост числа обращений россиян для обмена и возврата билетов. Об этом свидетельствуют данные службы поддержки Ozon Travel, которые есть в распоряжении Лайфа.

В компании отмечают, что частота таких обращений начала расти вслед за ростом заболеваемости ковидом. По сравнению с первой неделей февраля их количество увеличилось в два раза. А январе было оформлено на 25% больше вынужденных возвратов, чем в декабре. Число возвратов и обменов начало расти ещё перед Новым годом, превышая показатели предыдущих месяцев на 50%.

"Из общения с клиентами мы видим, что люди переносят или отменяют путешествия именно из-за болезни. Если есть официальное подтверждение диагноза, которое совпадает с датами поездки, то есть шансы оформить возврат на всех пассажиров, летящих одним рейсом. Мы заинтересованы в том, чтобы путешествие состоялось и клиенты остались довольны, поэтому помогаем разобраться с самыми сложными ситуациями и предлагаем различные виды страховок, которые позволяют вернуть деньги в непредвиденных ситуациях", — отметил гендиректор Ozon Travel Михаил Осин.

В компании рассказали, что есть способы возврата средств, даже если заболел близкий. Для этого понадобится подтвердить болезнь и родство с помощью документов. При этом важно, чтобы все билеты были оформлены на один и тот же рейс на всех пассажиров, туда и обратно.