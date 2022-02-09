В Норильске в гараже нашли тела влюблённых подростков

В Норильске в автомобиле, который стоял в гараже, обнаружены тела 16-летней девушки и 15-летнего юноши. Предположительно, подростки погибли от отравления угарным газом, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

"Мужчина обнаружил свою 16-летнюю дочь и её 15-летнего друга, с которым они встречались, без признаков жизни в автомобиле ВАЗ-21011 в принадлежащем ему гараже в г. Норильске. При этом топливо в баке автомобиля отсутствовало, ключи находились в замке зажигания, на снегу имелся след от выхлопных газов", — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что родственники погибших видели несовершеннолетних последний раз 6 февраля и считали, что они находятся в гостях друг у друга. Семьи детей на профилактическом учёте не состояли. Прокуратура края организовала проверку по факту гибели несовершеннолетних.