Посол Украины пожаловался, что ФРГ относится к его стране как к Сомали

Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с той, что Берлин выделяет Сомали или Южныму Судану. Недовольство этим высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. В интервью Deutschlandfunk дипломат подчеркнул, что Киев ценит помощь Берлина, но при этом замечает, что всё относительно.

"Если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом", - посетовал Мельник.

Посол добавил, что в последние годы Берлин выделил Украине на развитие 771 миллион евро. Вместе с тем Китай получает в целях развития от Германии почти 500 миллионов евро, а Украина в данном списке находится на том же уровне, что Южный Судан или Сомали.

"За последние семь лет Украина получила 0,5 процента из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе", - пожаловался посол.