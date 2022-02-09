Посол Украины пожаловался, что ФРГ относится к его стране как к Сомали
По мнению дипломата, Берлин оказывает недостаточную финансовую поддержку Киеву — на него приходится менее процента помощи.
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Фото © germany.mfa.gov.ua
Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с той, что Берлин выделяет Сомали или Южныму Судану. Недовольство этим высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. В интервью Deutschlandfunk дипломат подчеркнул, что Киев ценит помощь Берлина, но при этом замечает, что всё относительно.
"Если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом", - посетовал Мельник.
Посол добавил, что в последние годы Берлин выделил Украине на развитие 771 миллион евро. Вместе с тем Китай получает в целях развития от Германии почти 500 миллионов евро, а Украина в данном списке находится на том же уровне, что Южный Судан или Сомали.
"За последние семь лет Украина получила 0,5 процента из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе", - пожаловался посол.
А ранее Лайф писал, что немцы пришли в ярость из-за упрёков посла Украины Мельника в адрес ФРГ. Многие пользователи заметили, что Киев охотнее берёт деньги от Берлина: чем масштабнее война, тем лучше для бизнеса.
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