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Посол Украины пожаловался, что ФРГ относится к его стране как к Сомали

По мнению дипломата, Берлин оказывает недостаточную финансовую поддержку Киеву — на него приходится менее процента помощи.

9 февраля, 02:24
<p>Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Фото © <a href="https://germany.mfa.gov.ua/news/v-gazeti-welt-posol-andrij-melnyk-zaklikav-novij-uryad-nimechchini-negajno-nadati-kiyevu-oboronnu-zbroyu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">germany.mfa.gov.ua</a></p>

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. Фото © germany.mfa.gov.ua

Германия оказывает Киеву финансовую поддержку, сравнимую с той, что Берлин выделяет Сомали или Южныму Судану. Недовольство этим высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник. В интервью Deutschlandfunk дипломат подчеркнул, что Киев ценит помощь Берлина, но при этом замечает, что всё относительно.

"Если посмотреть, сколько помощи на развитие мы получили от Германии, то Украина занимает 13-е место после Конго и перед Тунисом", - посетовал Мельник.

Посол добавил, что в последние годы Берлин выделил Украине на развитие 771 миллион евро. Вместе с тем Китай получает в целях развития от Германии почти 500 миллионов евро, а Украина в данном списке находится на том же уровне, что Южный Судан или Сомали.

"За последние семь лет Украина получила 0,5 процента из более чем 130 миллиардов евро помощи в целях развития. Расстановка приоритетов выглядит иначе", - пожаловался посол.

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А ранее Лайф писал, что немцы пришли в ярость из-за упрёков посла Украины Мельника в адрес ФРГ. Многие пользователи заметили, что Киев охотнее берёт деньги от Берлина: чем масштабнее война, тем лучше для бизнеса.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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