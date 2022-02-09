National Interest указал на "неприятный" Киеву способ разрешения нынешнего кризиса
Обозреватель уверен, что война будет худшим из всех возможных вариантов. Тем более что США не обязаны бросаться на выручку и защищать Украину.
Владимир Зеленский. Фото на обложке © Официальный сайт президента Украины
Украинское правительство должно сделать всё, что в его силах, чтобы найти дипломатическое решение, предотвращающее конфликт. Такое мнение высказал обозреватель Дэниел Депетрис.
В статье для The National Interest он отметил, что публично США подчёркивают свою преданность украинскому суверенитету и территориальной целостности. Однако вместо того, чтобы повторять заезженные фразы, Вашингтону лучше преподнести украинским партнёрам урок жестокой честности, сказав: война для вашей страны — это худший из всех возможных вариантов.
"У Украины остаётся один выход, каким бы неприятным и отвратительным он ни был. Она должна сесть за стол переговоров с Россией и согласиться на необходимые компромиссы по своей геополитической ориентации", — написал Депетрис.
Он подчеркнул, что Украина обладает неотъемлемым правом самостоятельно формировать свою внешнюю политику, вступать в альянсы и жить так, как ей хочется. Однако ей не стоит игнорировать своё географическое положение и плыть против течения уникальных геополитических обстоятельств, подчёркивает обозреватель.
"Украинское руководство не может также заниматься самообманом, полагая, что Соединённые Штаты, НАТО или какая-нибудь коалиция желающих в последний момент спасёт его", — резюмирует Дэниел Депетрис, добавив, что война не является неизбежной и надежда на дипломатическое урегулирование не иссякла.
Лайф напоминает, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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