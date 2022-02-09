В России за год резко выросло число невыездных должников

В России за 2021 год на треть выросло число граждан, которым из-за долгов заблокировали выезд в другие государства. Такую статистику приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Если в 2020 году таких исполнительных производств было около девяти миллионов, то в 2021-м — уже 12,3 миллиона.

Как сообщает ТАСС, каждый 12-й — должник по алиментам. За год невыездные погасили задолженность в размере более 55,5 миллиарда рублей. В декабре граждан, которым запрещено пересечение границы, было 4,6 млн человек.

Согласно российским нормам приставы могут ограничить выезд за невыплаченный долг в 30 тысяч рублей. Случай с алиментами особый: там планка ниже в три раза.