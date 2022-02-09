В России за год резко выросло число невыездных должников
В стране уже открыто более 12 миллионов исполнительных производств, в рамках которых граждан и лишили возможности посещать другие государства.
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В России за 2021 год на треть выросло число граждан, которым из-за долгов заблокировали выезд в другие государства. Такую статистику приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Если в 2020 году таких исполнительных производств было около девяти миллионов, то в 2021-м — уже 12,3 миллиона.
Как сообщает ТАСС, каждый 12-й — должник по алиментам. За год невыездные погасили задолженность в размере более 55,5 миллиарда рублей. В декабре граждан, которым запрещено пересечение границы, было 4,6 млн человек.
Согласно российским нормам приставы могут ограничить выезд за невыплаченный долг в 30 тысяч рублей. Случай с алиментами особый: там планка ниже в три раза.
Ранее Лайф рассказывал, что приставам хотят разрешить забирать загранпаспорта у невыездных должников. Кроме того, документ предложено признавать недействительным в течение полугода после изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола.
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