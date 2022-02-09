Стали известны новые детали из уголовного дела экс-губернатора Белозерцева

Следствие сочло за взятки поездки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с шофёром на предоставленном ему автомобиле Mercedes из Москвы в Петербург и обратно. Затраты обошлись бизнесмену Борису Шпигелю почти в 167 тысяч рублей. Ранее в деле минивэн Mercedes фигурировал сам в качестве взятки, однако затем этот эпизод пропал, пишет РИА "Новости".

"Следствие заменило эпизод с минивэном Mercedes на эпизод, который касается поездок Белозерцева на предоставленном ему в пользование Mercedes S350d с водителем. Поездки были совершены дважды в 2019 году — из Москвы в Питер и обратно", — сказал агентству информированный источник.

Точную стоимость поездок Белозерцева следствию установить не удалось. Подсчёт был совершён исходя из средней цены заказа такси представительского класса. По рыночной стоимости она и составила 167 тысяч рублей.