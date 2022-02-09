Стали известны новые детали из уголовного дела экс-губернатора Белозерцева
Следствие заменило эпизод со взяткой в виде автомобиля. Вместо этого в материалах теперь указан расчёт выгоды, полученной чиновником благодаря "переданному в пользование" минивэну.
Фото на обложке © ТАСС / Пресс-служба Басманного суда
Следствие сочло за взятки поездки бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с шофёром на предоставленном ему автомобиле Mercedes из Москвы в Петербург и обратно. Затраты обошлись бизнесмену Борису Шпигелю почти в 167 тысяч рублей. Ранее в деле минивэн Mercedes фигурировал сам в качестве взятки, однако затем этот эпизод пропал, пишет РИА "Новости".
"Следствие заменило эпизод с минивэном Mercedes на эпизод, который касается поездок Белозерцева на предоставленном ему в пользование Mercedes S350d с водителем. Поездки были совершены дважды в 2019 году — из Москвы в Питер и обратно", — сказал агентству информированный источник.
Точную стоимость поездок Белозерцева следствию установить не удалось. Подсчёт был совершён исходя из средней цены заказа такси представительского класса. По рыночной стоимости она и составила 167 тысяч рублей.
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Ранее Лайф писал, что на экс-главу Пензенской области Белозерцева завели новое дело о незаконном хранении оружия. У пистолета спилен номер, он не проходит по картотеке МВД. Сам бывший губернатор утверждает, что к находке никакого отношения не имеет.
Напомним, 21 марта 2021 года стало известно о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по подозрению в получении взятки в размере 31 миллиона рублей. В ходе обысков в доме чиновника было обнаружено 360 миллионов рублей наличными. По этому делу следователи также задержали фармацевтического короля, бывшего тестя Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супругу и ещё трёх человек. Суд отправил губернатора под арест, а президент России Владимир Путин освободил его от должности в связи с утратой доверия.
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