Первый за шесть лет альбом Адель отметили тремя премиями BRIT Awards

Британская певица и многократный лауреат премии "Грэмми" Адель получила премию BRIT Awards сразу в трёх номинациях. "Песней года" признана её первая за последние шесть лет композиция "Easy On Me". Трек был выпущен исполнительницей в ноябре 2021 года.

А сборник "30" стал "Альбомом года" — самым продаваемым в 2021 году: за шесть недель было куплено более 600 тысяч копий. Адель получила также награду в номинации "Музыкант года". Знаменитость посвятила её своему сыну и бывшему супругу Саймону Конекки.