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Первый за шесть лет альбом Адель отметили тремя премиями BRIT Awards

Вернувшаяся в музыку британская исполнительница признана "Музыкантом года". Её новый сборник купили уже 600 тысяч раз.

9 февраля, 02:33
<p>Британская певица Адель. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/adele/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Адель</a></p>

Британская певица Адель. Фото © Instagram / Адель

Британская певица и многократный лауреат премии "Грэмми" Адель получила премию BRIT Awards сразу в трёх номинациях. "Песней года" признана её первая за последние шесть лет композиция "Easy On Me". Трек был выпущен исполнительницей в ноябре 2021 года.

А сборник "30" стал "Альбомом года" — самым продаваемым в 2021 году: за шесть недель было куплено более 600 тысяч копий. Адель получила также награду в номинации "Музыкант года". Знаменитость посвятила её своему сыну и бывшему супругу Саймону Конекки.

Адель в слезах сообщила об отмене концертов из-за заражения ковидом половины команды

Адель в слезах сообщила об отмене концертов из-за заражения ковидом половины команды

Как рассказывал Лайф, когда Адель порадовала поклонников новым синглом, слушатели признавались, что них от этой музыки бегут мурашки по коже, а на глаза наворачиваются слёзы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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