Раскрыто содержание обновлённой военной доктрины Союзного государства
Из этого документа напрямую не следует, что на территории Белоруссии может быть по какой-то причине размещено российское ядерное оружие.
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Новая редакция военной доктрины Союзного государства России и Белоруссии опубликована на сайте Постоянного комитета СГ. По сравнению с прежней версией в ней упомянуто больше факторов, негативно влияющих на безопасность союза двух стран.
В документе говорится, что угрозой для Москвы и Минска среди прочего является наращивание военного потенциала отдельных государств или коалиций. При этом, вопреки опасениям НАТО, из доктрины напрямую не следует, что на территории Белоруссии может быть размещено российское ядерное оружие.
Как заметил "Коммерсант", после одобрения в ноябре 2021 года президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко 19-страничный документ не публиковался. Однако теперь он стал доступен в разделе "Нормативно-правовые акты" сайта Постоянного комитета Союзного государства.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные в Белоруссии начали отрабатывать боевое слаживание. Они принимают участие в совместном учении "Союзная решимость – 2022".
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