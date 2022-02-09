Новый поворот: Как расширится союзное государство и почему туда может войти Украина Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны постсоветского пространства оказались в цивилизационном тупике, однако он объяснил как спастись – вступить в Союзное государство 8 февраля, 21:40 Совместные белорусско-российские тактические учения в Брестской области. Фото © ТАСС/Наталия Федосенко

В 1996 году Россия и Белоруссия подписали "Договор о создании сообщества". Через несколько лет уже было создано Союзное государство. Долгие годы структура существовала на бумаге, но последнее время начались процессы, которые ведут к более тесной интеграции двух государств. Сейчас об объединении стран говорить рано. А для полностью работающей структуры должно пройти долгие годы. Однако процесс идёт, и уже сейчас лидеры Союзного государства говорят о его расширении.

Новые союзники

Украинский флаг и танки. Фото © Getty Images/Dominika Zarzycka/SOPA Images/LightRocket

К Союзному государству были и есть желающие присоединиться. Одним из первых об интеграции заговорил президент Югославии Слободан Милошевич. В 1999 году, когда страну утюжили бомбардировщики НАТО, он искал защитников, и никто кроме России ему помочь не мог.

Когда на Белград падали американские бомбы, в страну приехал глава Белоруссии Александр Лукашенко. Во время визита он себя позиционировал не только как лидера белорусского народа, но и как председателя Высшего государственного совета Союзного государства. И это шло на пользу всем сторонам. В итоге Слободан Милошевич вручил письмо, предназначенное для Александра Лукашенко и Бориса Ельцина. В нём он написал о желании Югославии присоединиться к Союзному государству. Через год Милошевич перестанет быть президентом, а инициатива как-то сама собой канет в небытие.

Возможно, именно Югославия стала примером для Молдавии. В 2001 году президент бывшей союзной республики Владимир Воронин высказался за присоединение страны к альянсу России и Белоруссии. После многочисленных переговоров вопрос так и не был решён. В итоге Молдавия сейчас ближе к Европейскому союзу, чем к Союзному государству. Спустя шесть лет оппозиция Киргизии пыталась организовать референдум о вхождении в Союзное государство, но не получилось.

Ближе всех сейчас к вступлению оказались Абхазия и Южная Осетия. Эти страны имеют статус постоянных наблюдателей при Парламентском собрании Союзного государства. И это учитывая, что, Минск так и не признал их суверенитет. Сейчас же Александр Лукашенко говорит об Украине как о возможном члене Союзного государства.

— Диссонанс выбранного вектора и подлинных оснований нынешнего украинского общества заставляет сомневаться в том, что проект Украина в его современном виде продержится сколь либо долго. Отсюда поиск альтернатив, перспективных направлений. И самое перспективное — вхождение в состав Союзного государства. Фактически будет сформирован панславянский проект, о котором мечтают многие, в том числе и украинские националисты, – отметил директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

Что будет в 2037 году

Александр Лукашенко. Фото © Getty Images/Sefa Karacan/Anadolu Agency

Что будет через 15 лет, пока никому не известно, но Александр Лукашенко дал свой прогноз. В интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" он предположил, что Союзное государство значительно расширится. По его мнению, в его состав могут войти Казахстан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина. Да, страна, которая превратилась сейчас в анти-Россию, может стать для русских верным союзником. Лукашенко подчеркнул, что произойдет это, "если мы не наделаем ошибок".

Сейчас это кажется безумием, но если разобраться, то получается, что Украина не нужна никому, кроме России. Нужно быть реалистами и понимать, что ни НАТО, ни ЕС не ждут Украину. Она нужна им только как инструмент давления на Россию. Рано или поздно народ Украины должна осознать, что для ее процветания необходим союз с Россией. Ярким примером тут является газ. Невозможно для роста благосостояния населения и развития промышленности, а точнее её остатков, покупать российский газ не напрямую, а у посредников в Европе.

— Заявления Лукашенко связаны с надеждами, что на Украине придут к власти адекватные политики. Кажется, что присоединение Украины к Союзному государству невозможно, но события последних лет показали, что это не так. Ещё недавно Киев рассматривал вопрос о присоединении к Таможенному союзу. Были приняты законы о вступлении в Единое экономическое пространство. Сейчас на Украине другая власть — другие тенденции. Союзное государство — перспектива на годы, но события развиваются стремительно. Даже по сегодняшней логике Запада Украина может вступить в Союзное государство уже завтра, или быть "аннексированной", но это если читать западную прессу, — пояснил политолог Владимир Корнилов.

Повернуться на восток

Алчевский металлургический комбинат, Луганская область. Фото © ТАСС/Александр Река

По словам Лукашенко, западные "партнёры" могут часами рассказывать странам бывшего СССР, что даже в самом отдалённом ауле или селе у них будут европейские зарплаты, но в жизни всё окажется иначе. Их будут превращать в колонии, главной идей которых станет русофобия.

Но, как показала практика, на этом далеко не уехать – решает рынок. Что может предложить Украина российским потребителям? Сейчас почти ничего. Однако в случае восстановления нормальных отношений разрушенные экономические связи могут быть восстановлены. Мощности и потенциал сохраненных предприятий Юго-Востока пойдёт на пользу всем. Россия может приобретать ракетные двигатели у Украины. Так уже было до 2014 года. Простой же человек получит возможность покупать продукты питания и повседневные товары. Статус Украины как всесоюзной житницы никто не отменял, и им надо правильно пользоваться. Если посмотреть на улицы российских городов, везде можно увидеть магазины с белорусскими товарами. По словам Лукашенко, через 15 лет российские полки могут заполнить украинские товары. Пока же это туманная перспектива.

— В словах Лукашенко есть определённый намёк. Те, кто захватил власть на Украине, не понимают, что Западу как экономические партнеры они не нужны. Серьёзных вложений не будет. Американцы, которые проводили исследования своих 286 конфликтов после 1945 года, пришли к выводу, что ни в одной из стран они ни демократию не построили, ни уровень ВВП на душу населения не подняли. Украина — не исключение. Они преследуют свои цели. Украине отведена роль антироссийского плацдарма. Последнее время обстановка складывается так, что коллективный Запада выложил все карты на стол, так как США и Великобритания теряют контроль. Сейчас очень много предпосылок для того, чтобы Украина проснулась и поняла, что с Запада ничего хорошего не приходит. Солнце Украины восходит в России, – рассказал Лайфу военный эксперт Алексей Леонков.

Сегодняшний раздрай на Украине ясно показывает, что западная модель для них оказалась провальной, и теперь встаёт вопрос о возвращение государственности. Для этого нужно просто повернуться на Восток.

Войдет ли Украина в Союзное государство через несколько лет? Да, войдет Нет, для этого нет предпосылок

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