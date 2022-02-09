Посольство РФ: Приветствуем, что США "дозрели" до обсуждения неделимой безопасности

Россия приветствует тот факт, что Соединённые Штаты "дозрели" до обсуждения принципа неделимости безопасности. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя заявления первого заместителя госсекретаря Венди Шерман.

"Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в Европейском регионе", — говорится в комментарии на странице посольства в "Фейсбуке".

Вместе с тем российские дипломаты добавили, что США всё ещё однобоко интерпретируют эту концепцию. Вашингтон подчёркивает право стран свободно выбирать военные союзы, но не замечает обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.

"Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциальную угрозу", — подчеркнули в посольстве.

Там рекомендовали Госдепу ещё раз внимательно ознакомиться с посланием главы МИД РФ Сергея Лаврова, переданным США 28 января.