Посольство РФ: Приветствуем, что США "дозрели" до обсуждения неделимой безопасности
Вместе с тем дипломаты отмечают, что Вашингтон ещё однобоко интерпретирует эту концепцию: видит право стран выбирать военные союзы, но забывает об обязательстве учитывать положение других государств.
Посольство РФ в США. Фото © Facebook / RusEmbUSA
Россия приветствует тот факт, что Соединённые Штаты "дозрели" до обсуждения принципа неделимости безопасности. Об этом заявили в Посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя заявления первого заместителя госсекретаря Венди Шерман.
"Приветствуем тот факт, что американские коллеги наконец "дозрели" до обсуждения принципа неделимой безопасности, центрального в деле поддержания мира и стабильности в Европейском регионе", — говорится в комментарии на странице посольства в "Фейсбуке".
Вместе с тем российские дипломаты добавили, что США всё ещё однобоко интерпретируют эту концепцию. Вашингтон подчёркивает право стран свободно выбирать военные союзы, но не замечает обязательство не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.
"Лицемерно твердят о праве НАТО на дальнейшее расширение, отрицая тот факт, что приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам представляет для нас экзистенциальную угрозу", — подчеркнули в посольстве.
Там рекомендовали Госдепу ещё раз внимательно ознакомиться с посланием главы МИД РФ Сергея Лаврова, переданным США 28 января.
Лайф рассказывал, что представленный в январе Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
Ранее президент России Владимир Путин высказался о полученных Москвой письменных ответах США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, заметив, что принципиальные озабоченности оказались проигнорированы.
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