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S&P и Fitch предсказали России ущерб даже без эскалации вокруг Украины

Там считают потенциальными триггерами санкций не только военные действия, но также кибератаки и вмешательство в выборы в Конгресс. Причём сказаться может даже не реализация, а угроза ограничений.

9 февраля, 03:16

Фото на обложке © Pixabay

Из-за напряжённости в отношениях между Западом и Москвой рейтинговые агентства S&P и Fitch предсказали российской экономике ущерб и без гипотетического "вторжения" на территорию Украины.

"Санкции, вероятно, будут соответствовать каким-либо действиям, которые будут предприняты Россией, в отношении чего сохраняется высокая неопределённость", — цитирует РБК Fitch.

В агентстве считают возможными триггерами локальные военные действия и кибератаки. S&P характеризует возможные санкции США и ЕС в отношении России как "крайне негативные сценарии". Упоминается возможный запрет российским банкам проводить операции в долларах США, отключение от международной системы SWIFT, блок для инвесторов на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке. И даже если всё это не будет реализовано, сохраняющийся риск введения строгих рестрикций окажет влияние на развитие российской экономики, считают финансисты.

"Будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает её привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что ещё больше ослабит её интеграцию в мировую экономику", — говорится в материалах S&P.

Россия сократила вложения в гособлигации США

Россия сократила вложения в гособлигации США

Как сообщал Лайф, ранее газета Financial Times написала, что Россия лучше Европы подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций. Взаимозависимость РФ и ЕС делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими, отмечает издание.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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