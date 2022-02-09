S&P и Fitch предсказали России ущерб даже без эскалации вокруг Украины

Из-за напряжённости в отношениях между Западом и Москвой рейтинговые агентства S&P и Fitch предсказали российской экономике ущерб и без гипотетического "вторжения" на территорию Украины.

"Санкции, вероятно, будут соответствовать каким-либо действиям, которые будут предприняты Россией, в отношении чего сохраняется высокая неопределённость", — цитирует РБК Fitch.

В агентстве считают возможными триггерами локальные военные действия и кибератаки. S&P характеризует возможные санкции США и ЕС в отношении России как "крайне негативные сценарии". Упоминается возможный запрет российским банкам проводить операции в долларах США, отключение от международной системы SWIFT, блок для инвесторов на владение российскими государственными долговыми обязательствами на вторичном рынке. И даже если всё это не будет реализовано, сохраняющийся риск введения строгих рестрикций окажет влияние на развитие российской экономики, считают финансисты.

"Будет ограничивать перспективы долгосрочного роста российской экономики и, возможно, сделает её привлекательность для инвесторов низкой в среднесрочной и долгосрочной перспективе, что ещё больше ослабит её интеграцию в мировую экономику", — говорится в материалах S&P.