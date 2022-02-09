Опрос показал, какие плюсы работодатели видят у семейных и одиноких соискателей

Только каждый четвёртый работодатель отдаёт предпочтение кандидатам, состоящим в отношениях. Наниматели уверены, что семейные люди стабильнее и ответственнее соискателей без детей или отношений. В то же время половина работодателей (46%) хотели бы, чтобы сотрудник не отвлекался в ущерб делам компании на брак и детей. 43% заявили, что вопросы о личной жизни в анкете при трудоустройстве помогают им вычислить тех, кто потенциально не уйдёт в декрет. Это следует из результатов исследования, проведённого сервисом по поиску работы и сотрудников "VK Работа". Лайф ознакомился с его итогами.

Согласно им, всё-таки на практике, независимо от предпочтений, в большинстве случаев детали личной жизни не влияют на трудоустройство. Так, 86% соискателей рассказали, что не сталкивались с отказом из-за наличия или отсутствия второй половины или детей. Это подтвердили и опрошенные работодатели: 83% заявили, что семейное положение не становится причиной для отрицательного решения по кандидатуре.

Между тем сами соискатели признались, что не хотели бы распространяться на работе о своей личной жизни. В частности, 55% опрошенных считают, что это не лучшая тема для разговоров в коллективе, 38% не хотят отвечать на лишние и неудобные вопросы, а 16% заявили, что предпочитают не общаться с коллегами в принципе.

Примечательно в результатах опроса и то, что многие наниматели готовы помогать в трудных жизненных ситуациях, связанных с личной жизнью. По мнению 62% участников исследования, это показывает человечность компании, а 17% делают это в целях поддержания продуктивности сотрудника. Ещё 16% руководителей просто готовы откликнуться на просьбу о помощи.