Улов сантехника: Тайник с миллионом долларов и 220 кг наркотиков нашли благодаря прорыву трубы
Каково было удивление водопроводчиков, когда они во время работы наткнулись на пакеты с наличными и "зельем". Теперь задача — определить владельца этого "богатства".
Фото обложки: кадр из видео © Facebook / NSW Police Force
Оперативная съёмка полиции Австралии. Видео © Facebook / NSW Police Force
Австралийская полиция конфисковала 220 кг кристаллического метамфетамина и более 1 млн австралийских долларов (около 54 млн рублей). Их обнаружили водопроводчики во время ремонта протекающей туалетной трубы в квартире, сообщает полицейское управление штата Новый Южный Уэльс.
Деньги и наркотики были спрятаны в подземном гараже жилого комплекса. Сотрудники полиции обнаружили небольшое количество МДМА и кокаина, а также химические реагенты и прекурсоры для изготовления экстази и метамфетамина.
"Ремонт протекающей канализационной трубы привёл к обнаружению тайника с 1,1 млн австралийских долларов наличными и 220 кг кристаллического метамфетамина стоимостью 44 млн австралийских долларов [31,3 млн долларов США] в жилом комплексе на юго-западе Сиднея", — говорится в сообщении полиции.
Теперь нужно найти владельца квартиры и гаража, где была обнаружена находка. Полиция распространила запись с камеры наблюдения, в объектив которой попал предполагаемый преступник.
А ранее Лайф писал, что полицейские изъяли более 150 кг героина у членов промышлявшей в Челябинской области ОПГ. Злоумышленники сбывали наркотики на территории Центрального и Уральского федеральных округов с помощью тайников-закладок.
Комментариев: 0