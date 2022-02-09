Улов сантехника: Тайник с миллионом долларов и 220 кг наркотиков нашли благодаря прорыву трубы

Оперативная съёмка полиции Австралии. Видео © Facebook / NSW Police Force

Австралийская полиция конфисковала 220 кг кристаллического метамфетамина и более 1 млн австралийских долларов (около 54 млн рублей). Их обнаружили водопроводчики во время ремонта протекающей туалетной трубы в квартире, сообщает полицейское управление штата Новый Южный Уэльс.

Деньги и наркотики были спрятаны в подземном гараже жилого комплекса. Сотрудники полиции обнаружили небольшое количество МДМА и кокаина, а также химические реагенты и прекурсоры для изготовления экстази и метамфетамина.

"Ремонт протекающей канализационной трубы привёл к обнаружению тайника с 1,1 млн австралийских долларов наличными и 220 кг кристаллического метамфетамина стоимостью 44 млн австралийских долларов [31,3 млн долларов США] в жилом комплексе на юго-западе Сиднея", — говорится в сообщении полиции.

Теперь нужно найти владельца квартиры и гаража, где была обнаружена находка. Полиция распространила запись с камеры наблюдения, в объектив которой попал предполагаемый преступник.