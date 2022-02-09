У губернатора Новосибирской области подтверждён ковид

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заразился коронавирусом. О положительном результате теста на ковид он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня пришёл результат моего теста на CoViD-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удалённо", — написал Андрей Травников.

Губернатор отметил, что чувствует себя хорошо, хотя вчера у него была повышенная температура тела, из-за чего пришлось отправиться на самоизоляцию в ожидании результатов теста.

"Температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя", — написал Андрей Травников.