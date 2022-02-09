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У губернатора Новосибирской области подтверждён ковид

Все мероприятия с участием Андрея Травникова были отменены накануне, когда он отправился на самоизоляцию. Поводом для этого стало повышение температуры тела у главы региона.

9 февраля, 03:45

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото на обложке © Instagram /
travnikov.andrey

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заразился коронавирусом. О положительном результате теста на ковид он сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

"Сегодня пришёл результат моего теста на CoViD-19. Результат положительный, поэтому несколько дней буду работать удалённо", написал Андрей Травников.

Губернатор отметил, что чувствует себя хорошо, хотя вчера у него была повышенная температура тела, из-за чего пришлось отправиться на самоизоляцию в ожидании результатов теста.

"Температуры уже нет. Прививки работают! Всем здоровья! Берегите себя", — написал Андрей Травников.

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А ранее Лайф писал, что в этом регионе были отправлены на дистанционную учёбу школьники. В конце января там был зафиксирован новый штамм коронавируса "омикрон", который, как отмечал Травников, более активно распространяется среди детей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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