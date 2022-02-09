"Вплоть до крика": Иммунолог Болибок рассказал об очень болезненном симптоме заражения "омикроном"

Заражённые новым штаммом коронавируса "омикрон" стали жаловаться на симптомы гиперестезии, то есть повышенной чувствительности, когда даже слабое воздействие на организм вызывает сильную боль, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Причём если дотрагиваться до человека, у него ничего не болит, но если нажать руками, то кожа, мышцы, кости — везде ощущается боль, вплоть до крика", — заявил Владимир Болибок порталу Ura.ru.

Его коллега — иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков объяснил, что гиперстезия может развиваться у человека из-за поражения периферических нервов, наподобие синдрома Гийена-Барре. При этом онне читает это отличительной особенностью нового штамма, говоря о симптоме как о присущем коронавирусу в целом.

"То есть происходит воспаление, возбуждение начинает неконтролируемо переходить до тела нейрона и передаваться в центральную нервную систему. В итоге человек ощущает в разных частях тела то онемение, то покалывание, то боль, то холод, то ещё что-то. Не могу сказать, что это характерный симптом "омикрона", так как это встречалось и раньше при CoViD-19, но это все излечимо. Главное — вовремя диагностировать", — подчеркнул он.