Чижов рассказал, что Россия будет делать при блокировке "Северного потока – 2"
Дипломат уверен, что запуск этого газопровода нужен прежде всего Европе, а не Москве. Поэтому такой сценарий можно представить лишь гипотетически.
Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov
Россия найдёт других покупателей на свой газ, если "Северный поток – 2" не будет запущен. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.
"Это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдём, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока – 2" не будет", — сказал Чижов в беседе с РИА "Новости".
Как рассказывал Лайф, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае, если Россия совершит вторжение на Украину. При этом американский лидер не уточнил механизм, как будет осуществляться этот процесс, если он не зависит от Соединённых Штатов.
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