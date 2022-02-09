Чижов рассказал, что Россия будет делать при блокировке "Северного потока – 2"

Россия найдёт других покупателей на свой газ, если "Северный поток – 2" не будет запущен. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Это нужно в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Мы-то найдём, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока – 2" не будет", — сказал Чижов в беседе с РИА "Новости".