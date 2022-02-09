Небензя потребовал арбитража ООН по визовым проблемам российского постпредства

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил послание генсеку всемирной организации с требованием провести арбитраж из-за проблем, которые испытывают дипломаты РФ с визами США. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра [Сергея Лаврова], в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания", — сказал Небензя.

Небензя подчеркнул, что постпредство России при ООН сейчас испытывает давление. Визовый вопрос с США не урегулирован, и не ясно, как продлевать пребывание сотрудников ведомства в Штатах. По словам дипломата, они "при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьёзные гуманитарные поводы, условно говоря, смерть близких родственников".