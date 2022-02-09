В Forbes предупредили Европу об "угрозе возмездия" со стороны России

Как отмечается в издании, ракеты "Кинжал", запущенные из Прибалтики, смогут долететь до большинства западноевропейских столиц за семь-десять минут. А если они при этом будут оснащены ядерным зарядом, то удар будет в десятки раз мощнее, чем от сброшенной на Хиросиму бомбы. По словам автора, дальность пуска "Кинжала" составляет около двух тысяч километров. Скорость движения ракеты может в десять раз превышать скорость звука и достигать 3,2 километра в секунду. Из-за высокой скорости и необычной траектории полёта системы ПВО не смогут среагировать на снаряд и предотвратить удар.