В Forbes предупредили Европу об "угрозе возмездия" со стороны России
По словам автора статьи, если ракеты "Кинжал" будут запущены из Прибалтики, они смогут долететь до большинства западноевропейских столиц за семь-десять минут.
МиГ-31К. Фото © Wikipedia
Размещение Россией в Калининградской области истребителя МиГ-31К с ракетой Х-47 "Кинжал" представляет большую угрозу для Европы. Об этом написал американский журнал Forbes, прокомментировав появившиеся в Сети видео предполагаемой посадки МиГ-31К на авиабазе под Калининградом. По мнению автора статьи, Москва таким образом сделала предупреждение НАТО.
Как отмечается в издании, ракеты "Кинжал", запущенные из Прибалтики, смогут долететь до большинства западноевропейских столиц за семь-десять минут. А если они при этом будут оснащены ядерным зарядом, то удар будет в десятки раз мощнее, чем от сброшенной на Хиросиму бомбы. По словам автора, дальность пуска "Кинжала" составляет около двух тысяч километров. Скорость движения ракеты может в десять раз превышать скорость звука и достигать 3,2 километра в секунду. Из-за высокой скорости и необычной траектории полёта системы ПВО не смогут среагировать на снаряд и предотвратить удар.
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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил отправку британских истребителей и кораблей в Юго-Восточную Европу. По мнению главы британского правительства, это будет подобающим ответом на "подготовку к вторжению на Украину", которую, по мнению Запада, может вести Россия.
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