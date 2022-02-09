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Момент падения глыбы льда на женщину с коляской в Великом Новгороде попал на видео

По предварительным данным, пострадавшую госпитализировали с травмами спины и шеи, её сын не пострадал.

9 февраля, 07:32

Кадр из видео © VK

В Великом Новгороде огромный пласт снега со льдом придавил местную жительницу с коляской, в которой находился маленький ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба следственного отдела по Великому Новгороду регионального СУ СК России.

По предварительным данным, женщину госпитализировали с травмами спины и шеи, её сын не пострадал. На кадрах видно, как мать останавливается на тротуаре и поправляет что-то в детской коляске. В этот момент с крыши срываются глыбы льда. Снежный пласт сбивает пострадавшую с ног и переворачивает коляску, которая, возможно, спасла жизнь новорождённому — она погнулась, но ребёнок получил только лёгкие ушибы.

"Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", — уточнили в управлении.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове на прохожую рухнула глыба льда. Следователи уже начали проверку всех обстоятельств произошедшего. При этом в администрации района заявили, что ответственность за причинение вреда женщине несёт собственник квартиры этого дома.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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