В Подмосковье задержали четырёх грабителей, которые убили кассиршу "Пятёрочки"
Вооружённые бейсбольными битами мужчины также напали на директора магазина и его супругу.
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В подмосковной Истре задержаны четверо мужчин — граждан одного из соседних государств, подозреваемых в разбойном нападении на "Пятёрочку" и убийстве продавца-кассира.
"По данным следствия, 9 февраля 2022 года в ночные часы в помещение магазина вошли четверо вооружённых бейсбольными битами. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере 96 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления", — рассказали в областном ГСУ СК.
Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Злоумышленники ворвались в "Пятёрочку", а 51-летняя Людмила Вяткина пыталась им помешать. Преступники её жестоко убили.
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