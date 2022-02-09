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В Подмосковье задержали четырёх грабителей, которые убили кассиршу "Пятёрочки"

Вооружённые бейсбольными битами мужчины также напали на директора магазина и его супругу.

9 февраля, 07:30

Фото на обложке © Shutterstock

В подмосковной Истре задержаны четверо мужчин — граждан одного из соседних государств, подозреваемых в разбойном нападении на "Пятёрочку" и убийстве продавца-кассира.

"По данным следствия, 9 февраля 2022 года в ночные часы в помещение магазина вошли четверо вооружённых бейсбольными битами. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере 96 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления", — рассказали в областном ГСУ СК.

Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Злоумышленники ворвались в "Пятёрочку", а 51-летняя Людмила Вяткина пыталась им помешать. Преступники её жестоко убили.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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