В Подмосковье задержали четырёх грабителей, которые убили кассиршу "Пятёрочки"

В подмосковной Истре задержаны четверо мужчин — граждан одного из соседних государств, подозреваемых в разбойном нападении на "Пятёрочку" и убийстве продавца-кассира.

"По данным следствия, 9 февраля 2022 года в ночные часы в помещение магазина вошли четверо вооружённых бейсбольными битами. Злоумышленники совершили нападение на директора магазина и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере 96 тысяч рублей, после чего скрылись с места преступления", — рассказали в областном ГСУ СК.

Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.