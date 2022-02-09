Небензя заявил, что Россия не говорила о злонамеренных планах против Украины

Москва никогда и нигде не говорила о том, что строит планы, угрожающие Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Россия нигде, ни на каком уровне, официальном прежде всего, не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Небензя отметил, что Запад и Украина предпринимают в данный момент конкретные шаги по наращиванию военного потенциала в зоне конфликта. По мнению постпреда, иностранные партнёры накачивают Киев не оборонительным, а наступательным оружием. Что является нарушением Минских договорённостей. Он считает, что выступления западных политиков в последнее время только провоцируют развитие вооружённого конфликта.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не верит в стремление России "захватить" Украину. Однако, по мнению главы европейской дипломатии, Москва хочет оказывать давление на Киев, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение.