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Небензя заявил, что Россия не говорила о злонамеренных планах против Украины

При этом, по его мнению, выступления западных политиков в последнее время постоянно провоцируют развитие вооружённого конфликта.

9 февраля, 07:04
<p>Василий Небензя. Фото<a href="https://www.mid.ru/activity/shots/new_appointments/-/asset_publisher/2TDCzbl45VHK/content/id/2831620" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="https://www.mid.ru/activity/shots/new_appointments/-/asset_publisher/2TDCzbl45VHK/content/id/2831620" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД РФ</a></p>

Василий Небензя. Фото © МИД РФ

Москва никогда и нигде не говорила о том, что строит планы, угрожающие Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Россия нигде, ни на каком уровне, официальном прежде всего, не заявляла ни о каких злонамеренных планах в отношении Украины", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Небензя отметил, что Запад и Украина предпринимают в данный момент конкретные шаги по наращиванию военного потенциала в зоне конфликта. По мнению постпреда, иностранные партнёры накачивают Киев не оборонительным, а наступательным оружием. Что является нарушением Минских договорённостей. Он считает, что выступления западных политиков в последнее время только провоцируют развитие вооружённого конфликта.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что не верит в стремление России "захватить" Украину. Однако, по мнению главы европейской дипломатии, Москва хочет оказывать давление на Киев, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение.

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Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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