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Регион
Опубликовано 9 февраля 2022, 10:04
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В Кремле призвали дождаться официальных заявлений по ситуации с "допингом" на Олимпиаде

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

СМИ сообщали, что допинг-тест одного из спортсменов из России мог оказаться положительным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации относительно возможного положительного допинг-теста у одного из российских фигуристов, который стал победителем командного турнира Олимпиады в Пекине.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте всё-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте всё-таки для понимания дождёмся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК", — заявил Песков.

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Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов.

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Как считаете, что стоит за ситуацией с допинг-пробами российских фигуристов?

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Александр Юнашев
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