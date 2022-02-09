В Кремле призвали дождаться официальных заявлений по ситуации с "допингом" на Олимпиаде

СМИ сообщали, что допинг-тест одного из спортсменов из России мог оказаться положительным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации относительно возможного положительного допинг-теста у одного из российских фигуристов, который стал победителем командного турнира Олимпиады в Пекине.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте всё-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте всё-таки для понимания дождёмся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК", — заявил Песков.

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов.