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В Кремле призвали дождаться официальных заявлений по ситуации с "допингом" на Олимпиаде

Напомним, по информации СМИ, один из наших спортсменов мог сдать положительный тест на запрещённые вещества.

9 февраля, 10:04
<p>Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев</p>

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото © ТАСС/Сергей Бобылев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться официальной информации относительно возможного положительного допинг-теста у одного из российских фигуристов, который стал победителем командного турнира Олимпиады в Пекине.

"Пока мы не слышали никаких официальных заявлений, давайте всё-таки судить по официальным заявлениям, пока это источники в СМИ. Давайте всё-таки для понимания дождёмся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК", — заявил Песков.

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Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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