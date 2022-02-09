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Тренер Чайковская — о "допинге" у российских фигуристов: Это исключено

Напомним, по информации СМИ, один из наших спортсменов мог сдать положительный тест на запрещённые вещества.

9 февраля, 09:04

Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская в беседе с Лайфом выразила своё мнение относительно истории об отложенной церемонии награждения нашей команды по итогам командного турнира Олимпиады.

"Это исключено. Это не тот вид спорта, где это [допинг] может быть вообще. Какой допинг? Для чего он нам? Чтобы были более красивые руки или музыкальность?" заявила Чайковская.

Она также напомнила, что спортсмены регулярно сдают тесты на допинг, а победы российских спортсменов могут многих раздражать.

ФФККР отказалась комментировать ситуацию о переносе награждения фигуристов из-за "допинга"

ФФККР отказалась комментировать ситуацию о переносе награждения фигуристов из-за "допинга"

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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