Тренер Чайковская — о "допинге" у российских фигуристов: Это исключено
Положительный результат теста на запрещённые вещества мог получить один из российских спортсменов, писали СМИ.
Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская в беседе с Лайфом выразила своё мнение относительно истории об отложенной церемонии награждения нашей команды по итогам командного турнира Олимпиады.
"Это исключено. Это не тот вид спорта, где это [допинг] может быть вообще. Какой допинг? Для чего он нам? Чтобы были более красивые руки или музыкальность?" — заявила Чайковская.
Она также напомнила, что спортсмены регулярно сдают тесты на допинг, а победы российских спортсменов могут многих раздражать.
Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев