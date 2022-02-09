Тренер Чайковская — о "допинге" у российских фигуристов: Это исключено

Положительный результат теста на запрещённые вещества мог получить один из российских спортсменов, писали СМИ.

Председатель тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Елена Чайковская в беседе с Лайфом выразила своё мнение относительно истории об отложенной церемонии награждения нашей команды по итогам командного турнира Олимпиады.

"Это исключено. Это не тот вид спорта, где это [допинг] может быть вообще. Какой допинг? Для чего он нам? Чтобы были более красивые руки или музыкальность?" — заявила Чайковская.

Она также напомнила, что спортсмены регулярно сдают тесты на допинг, а победы российских спортсменов могут многих раздражать.