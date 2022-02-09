Лайф публикует кадры из "Пятёрочки" в Подмосковье, где грабители убили кассиршу

Лайф публикует видео из "Пятёрочки" в подмосковной Истре, где ночью грабители расправились с 51-летней кассиршей и скрылись с деньгами. Возле служебного входа до сих пор видны пятна крови.

Сейчас магазин работает в штатном режиме. Сотрудники от комментариев отказываются. Они не хотят отвечать на главный вопрос: был ли охранник в торговом зале в момент нападения?

Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.