Лайф публикует кадры из "Пятёрочки" в Подмосковье, где грабители убили кассиршу
Сегодня магазин возобновил работу. Известно о задержании преступников, которым в ближайшее время изберут меру пресечения.
Кадры с места убийства кассира магазина "Пятёрочка" © LIFE
Кадры с места убийства кассира магазина "Пятёрочка" © LIFE
Лайф публикует видео из "Пятёрочки" в подмосковной Истре, где ночью грабители расправились с 51-летней кассиршей и скрылись с деньгами. Возле служебного входа до сих пор видны пятна крови.
Сейчас магазин работает в штатном режиме. Сотрудники от комментариев отказываются. Они не хотят отвечать на главный вопрос: был ли охранник в торговом зале в момент нападения?
Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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