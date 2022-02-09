МВД показало задержанных грабителей, которые убили кассиршу "Пятёрочки"
Сегодня ночью четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также на продавца.
МВД показало кадры с задержанными грабителями, которые совершили нападение на "Пятёрочку" и убили продавца-кассира в подмосковной Истре.
Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись.
Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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