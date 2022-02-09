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МВД показало задержанных грабителей, которые убили кассиршу "Пятёрочки"

Сегодня ночью четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также на продавца.

9 февраля, 08:08

МВД показало кадры с задержанными грабителями, которые совершили нападение на "Пятёрочку" и убили продавца-кассира в подмосковной Истре.

Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись.

Без денег и с позором: В Петербурге грабитель сбежал, получив отпор продавщицы цветов

Без денег и с позором: В Петербурге грабитель сбежал, получив отпор продавщицы цветов

Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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