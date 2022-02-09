Перепрыгнули через тело: Появилось видео нападения на "Пятёрочку", где грабители убили кассиршу
На кадрах видно, как два злоумышленника расправились с сотрудницей у самого входа и направились вскрывать сейф.
Видео © ГСУ СК России по Московской области
Опубликовано видео нападения на "Пятёрочку", где грабители убили кассиршу. Видео © ГСУ СК России по Московской области
ГСУ СК России по Московской области опубликовало видео нападения на "Пятёрочку" в подмосковной Истре, где грабители убили 51-летнюю кассиршу.
На кадрах видно, что два злоумышленника расправились с кассиршей у самого входа, перепрыгнули через её тело и направились вскрывать сейф. Налётчики забрали деньги и вышли.
Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Злоумышленники ворвались в супермаркет, а 51-летняя Людмила Вяткина пыталась им помешать. Преступники её жестоко убили. Пострадали также директор магазина Наталья Пашкова и её супруг Сергей. Они в больнице с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.
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