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Перепрыгнули через тело: Появилось видео нападения на "Пятёрочку", где грабители убили кассиршу

На кадрах видно, как два злоумышленника расправились с сотрудницей у самого входа и направились вскрывать сейф.

9 февраля, 08:07

Видео © ГСУ СК России по Московской области

Опубликовано видео нападения на "Пятёрочку", где грабители убили кассиршу. Видео © ГСУ СК России по Московской области

ГСУ СК России по Московской области опубликовало видео нападения на "Пятёрочку" в подмосковной Истре, где грабители убили 51-летнюю кассиршу.

На кадрах видно, что два злоумышленника расправились с кассиршей у самого входа, перепрыгнули через её тело и направились вскрывать сейф. Налётчики забрали деньги и вышли.

В Подмосковье задержали четырёх грабителей, которые убили кассиршу "Пятёрочки"

В Подмосковье задержали четырёх грабителей, которые убили кассиршу "Пятёрочки"

Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Злоумышленники ворвались в супермаркет, а 51-летняя Людмила Вяткина пыталась им помешать. Преступники её жестоко убили. Пострадали также директор магазина Наталья Пашкова и её супруг Сергей. Они в больнице с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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