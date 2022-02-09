Перепрыгнули через тело: Появилось видео нападения на "Пятёрочку", где грабители убили кассиршу

Опубликовано видео нападения на "Пятёрочку", где грабители убили кассиршу. Видео © ГСУ СК России по Московской области

ГСУ СК России по Московской области опубликовало видео нападения на "Пятёрочку" в подмосковной Истре, где грабители убили 51-летнюю кассиршу.

На кадрах видно, что два злоумышленника расправились с кассиршей у самого входа, перепрыгнули через её тело и направились вскрывать сейф. Налётчики забрали деньги и вышли.