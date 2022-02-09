Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой
Ей заочно предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По некоторым данным, она уехала в Кишинёв.
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В розыск объявили директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В октябре 2021 года директор лаборатории РАНХиГС Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Марины Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинёв. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск", — рассказал источник.
Напомним, что суд арестовал экс-замминистра просвещения Марину Ракову по обвинению в мошенничестве. Ей вменялось хищение бюджетных средств суммой свыше 50 миллионов рублей, выделенных на госпроект "Учитель года". Также по делу были задержаны ректор Шанинки Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко и исполнительный директор Шанинки Кристина Крючкова. Никто из них вину не признаёт.
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