Главу лаборатории РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой

В розыск объявили директора научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталью Корниенко, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В октябре 2021 года директор лаборатории РАНХиГС Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Марины Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинёв. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск", — рассказал источник.