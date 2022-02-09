Около 40 спутников SpaceX сошли с орбиты из-за магнитной бури

Из-за магнитной бури около 40 новейших спутников Starlink, запущенных компанией Илона Маска 3 февраля, сойдут или уже сошли с орбиты. Об этом сообщается на сайте SpaceX. Всего в космос было отправлено 49 летательных аппаратов.

По данным компании, в день запуска на Солнце произошла четырёхчасовая вспышка средней силы. Из-за этого на Земле началась магнитная буря слабого уровня, в результате чего атмосфера нагрелась, её плотность увеличилась, повысив сопротивление на 50%. Спутники были переведены в максимально эффективный режим. Их развернули так, чтобы они, "словно лист бумаги", пронзали атмосферу. Однако из-за повышенной плотности вернуть их обратно в рабочее положение не удалось. В компании отметили, что падение спутников не представляет угрозы для других летательных аппаратов на орбите, так как они сгорят в плотных слоях атмосферы.