Эксперт Юшков спрогнозировал убытки Европы в случае отказа от "Северного потока – 2"

В запуске газопровода "Северный поток – 2" заинтересованы как Россия, так и Европа, так как в проекте участвует ещё пять европейских компаний, кроме того, трубопровод позволит увеличить поставки топлива. А вот в случае отказа от "Северного потока – 2" ЕС ждут убытки, какие — Лайфу рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Если вдруг через Украину будут прекращать поставки (газа. — Прим. Лайфа), то европейцы остаются без газа. Эта новая труба более энергоэффективная. И новый газопровод даёт техническую возможность увеличить поставки... Дело в пакете санкций, которыми нам грозят. Говорят, будут очень жёсткие меры, включающие санкции против газового сектора в принципе. И если вдруг Украина откажется быть транзитёром, то в Европе возникнет дефицит газа", — говорит эксперт.