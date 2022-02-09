Эксперт Юшков спрогнозировал убытки Европы в случае отказа от "Северного потока – 2"
Новый газопровод более энергоэффективный и даст в будущем техническую возможность увеличить поставки топлива в ЕС.
Газокомпрессорная станция "Славянская". Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
В запуске газопровода "Северный поток – 2" заинтересованы как Россия, так и Европа, так как в проекте участвует ещё пять европейских компаний, кроме того, трубопровод позволит увеличить поставки топлива. А вот в случае отказа от "Северного потока – 2" ЕС ждут убытки, какие — Лайфу рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Если вдруг через Украину будут прекращать поставки (газа. — Прим. Лайфа), то европейцы остаются без газа. Эта новая труба более энергоэффективная. И новый газопровод даёт техническую возможность увеличить поставки... Дело в пакете санкций, которыми нам грозят. Говорят, будут очень жёсткие меры, включающие санкции против газового сектора в принципе. И если вдруг Украина откажется быть транзитёром, то в Европе возникнет дефицит газа", — говорит эксперт.
Сворачивание проекта стратегически вредно для Европы также потому, что в "Северный поток – 2" и расширение газотранспортной системы вложились и европейские компании, а в случае запрета проекта деньги тоже будут потеряны.
Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток – 2" в том случае, если Россия совершит вторжение на Украину. При этом американский лидер не уточнил механизм, как будет осуществляться этот процесс, если он не зависит от Соединённых Штатов. Россия же в случае, если "Северный поток – 2" не будет запущен, найдёт других покупателей на свой газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
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