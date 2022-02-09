Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады в Пекине
Встреча против Швейцарии начнётся в 11:40, а в прямом эфире её покажет телеканал "Россия-1".
Тренировка сборной России по хоккею. Фото © ФХР
Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпийских игр в Пекине против команды Швейцарии.
Состав сборной России по хоккею на матч против Швейцарии.
- Вратарь: Иван Федотов.
- Первое звено: Никита Гусев, Вадим Шипачёв (капитан), Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Александр Никишин.
- Второе звено: Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Александр Елесин, Егор Яковлев.
- Третье звено: Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Сергей Телегин, Вячеслав Войнов.
- Четвёртое звено: Сергей Андронов, Артур Каюмов, Владимир Ткачёв, Андрей Чибисов, Дамир Шарипзянов.
Добавим, что матч Россия — Швейцария начнётся в 11:40. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Россия-1".
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