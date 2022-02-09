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Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады в Пекине

Встреча против Швейцарии начнётся в 11:40, а в прямом эфире её покажет телеканал "Россия-1".

9 февраля, 07:59

Тренировка сборной России по хоккею. Фото © ФХР

Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпийских игр в Пекине против команды Швейцарии.

Состав сборной России по хоккею на матч против Швейцарии.

  • Вратарь: Иван Федотов.
  • Первое звено: Никита Гусев, Вадим Шипачёв (капитан), Михаил Григоренко, Никита Нестеров, Александр Никишин.
  • Второе звено: Станислав Галиев, Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов, Александр Елесин, Егор Яковлев.
  • Третье звено: Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Антон Слепышев, Сергей Телегин, Вячеслав Войнов.
  • Четвёртое звено: Сергей Андронов, Артур Каюмов, Владимир Ткачёв, Андрей Чибисов, Дамир Шарипзянов.
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Добавим, что матч Россия — Швейцария начнётся в 11:40. В прямом эфире встречу покажет телеканал "Россия-1".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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