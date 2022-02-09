Журналист Скира: ЦСКА близок к подписанию игрока "Ривер Плейта"

Московский ЦСКА может подписать полузащитника "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаля, а переговоры между сторонами находятся в финальной стадии. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, игрок может отправиться в аренду на ближайшие полгода. При этом в случае определённых обстоятельств ЦСКА может выкупить Карраскаля в последующем. Тогда контракт будет заключён до 2026 года.