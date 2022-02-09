Журналист Скира: ЦСКА близок к подписанию игрока "Ривер Плейта"
Зимой столичный клуб пополнили парагваец Медина и турецкий футболист Языджи.
Хорхе Карраскаль. Фото © ТАСС / AP Photo / Gustavo Garello
Московский ЦСКА может подписать полузащитника "Ривер Плейта" Хорхе Карраскаля, а переговоры между сторонами находятся в финальной стадии. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Николо Скира.
По информации источника, игрок может отправиться в аренду на ближайшие полгода. При этом в случае определённых обстоятельств ЦСКА может выкупить Карраскаля в последующем. Тогда контракт будет заключён до 2026 года.
Добавим, что в нынешнее трансферное окно состав ЦСКА пополнили Юсуф Языджи из "Лилля" и Хесус Медина.
Комментариев: 0