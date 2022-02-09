Доктор Мясников развеял миф о нехватке витаминов в конце зимы

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не списывать своё состояние в конце зимы на недостаток витаминов. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".

"Думать, что ты попьёшь витаминчики и проснёшься здоровым, наивно. Хотите — пейте, хотя они не все безопасны. Некоторые витамины увеличивают смертность. Но допустим, что они безопасны. Верите в это — ради бога, обогащайте аптеки", — резюмировал врач.

На сегодняшний день в магазинах достаточно полезных овощей и фруктов, причём как свежих, так и консервированных. По словам врача, консервированные продукты содержат тот же набор витаминов, единственный минус — наличие сахара.

По мнению Мясникова, правильное питание и отказ от вредных привычек — основное правило для прекрасного самочувствия и хорошего настроения.