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Доктор Мясников развеял миф о нехватке витаминов в конце зимы

По мнению эксперта, не все добавки безопасны, а некоторые из них увеличивают смертность.

9 февраля, 10:38

Фото © Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не списывать своё состояние в конце зимы на недостаток витаминов. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".

"Думать, что ты попьёшь витаминчики и проснёшься здоровым, наивно. Хотите — пейте, хотя они не все безопасны. Некоторые витамины увеличивают смертность. Но допустим, что они безопасны. Верите в это — ради бога, обогащайте аптеки", — резюмировал врач.

На сегодняшний день в магазинах достаточно полезных овощей и фруктов, причём как свежих, так и консервированных. По словам врача, консервированные продукты содержат тот же набор витаминов, единственный минус — наличие сахара.

По мнению Мясникова, правильное питание и отказ от вредных привычек — основное правило для прекрасного самочувствия и хорошего настроения.

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Ранее Лайф рассказывал, как восстановить организм после зимы. Доктор Мясников рекомендовал ежедневно просыпаться в одно и то же время, посвящать физическим нагрузкам один час, плотно завтракать, меньше пользоваться транспортом и радоваться жизни.

Авторы
Оксана Попова

Оксана Попова

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