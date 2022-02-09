Доктор Мясников развеял миф о нехватке витаминов в конце зимы
По мнению эксперта, не все добавки безопасны, а некоторые из них увеличивают смертность.
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Врач и телеведущий Александр Мясников призвал не списывать своё состояние в конце зимы на недостаток витаминов. Об этом он рассказал в беседе с "Вечерней Москвой".
"Думать, что ты попьёшь витаминчики и проснёшься здоровым, наивно. Хотите — пейте, хотя они не все безопасны. Некоторые витамины увеличивают смертность. Но допустим, что они безопасны. Верите в это — ради бога, обогащайте аптеки", — резюмировал врач.
На сегодняшний день в магазинах достаточно полезных овощей и фруктов, причём как свежих, так и консервированных. По словам врача, консервированные продукты содержат тот же набор витаминов, единственный минус — наличие сахара.
По мнению Мясникова, правильное питание и отказ от вредных привычек — основное правило для прекрасного самочувствия и хорошего настроения.
Ранее Лайф рассказывал, как восстановить организм после зимы. Доктор Мясников рекомендовал ежедневно просыпаться в одно и то же время, посвящать физическим нагрузкам один час, плотно завтракать, меньше пользоваться транспортом и радоваться жизни.
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