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Песков рассказал о стоящих перед Россией и Белоруссией беспрецедентных угрозах

По словам представителя Кремля, их характер и концентрация сейчас гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше.

9 февраля, 10:29
<p>Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото на обложке © Shutterstock</p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото на обложке © Shutterstock

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что угрозы для России и Белоруссии стали гораздо серьёзнее, чем прежде, а их концентрация увеличилась.

"Да, могут быть масштабы [учений] больше, чем ранее, но и ситуация более напряжённая", — заявил Песков журналистам, говоря о совместных учениях двух стран "Союзная решимость".

Представитель Кремля подчеркнул, что и Россия, и Белоруссия сталкиваются с "беспрецедентными угрозами", характер и концентрация которых сейчас гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше.

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Песков заявил, что Путин пока не обсуждал с Макроном итоги его визита в Киев

Ранее Песков сообщал, что напряжённость сохраняется, так как на Западе предпочитают тему "вторжения" РФ. По словам официального представителя Кремля, в этом контексте вряд ли можно говорить о каком-то затишье. Однако в последние дни не было ничего нового по теме гарантий безопасности, уточнил он.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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