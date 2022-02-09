Песков рассказал о стоящих перед Россией и Белоруссией беспрецедентных угрозах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что угрозы для России и Белоруссии стали гораздо серьёзнее, чем прежде, а их концентрация увеличилась.

"Да, могут быть масштабы [учений] больше, чем ранее, но и ситуация более напряжённая", — заявил Песков журналистам, говоря о совместных учениях двух стран "Союзная решимость".

Представитель Кремля подчеркнул, что и Россия, и Белоруссия сталкиваются с "беспрецедентными угрозами", характер и концентрация которых сейчас гораздо выше и гораздо опаснее, чем это было раньше.