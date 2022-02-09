Песков заявил, что Путин пока не обсуждал с Макроном итоги его визита в Киев
При этом он отметил, что во время переговоров в Москве они договорились созвониться и сверить часы после встречи с Зеленским.
Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 7 февраля в Кремле. Фото © Twitter / Emmanuel Macron
Президент России Владимир Путин пока не обсуждал с главой Франции Эмманюэлем Макроном итоги его визита на Украину и встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, пока они не общались", – ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос журналистов.
При этом Песков отметил, что ещё во время визита президента Франции в Москву они с Путиным договорились созвониться и сверить часы после того, как Макрон встретится с Зеленским.
Напомним, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер посмотрел Красную площадь. А 8 февраля президент Франции отправился в Киев.
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