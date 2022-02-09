Песков заявил, что Путин пока не обсуждал с Макроном итоги его визита в Киев

Президент России Владимир Путин пока не обсуждал с главой Франции Эмманюэлем Макроном итоги его визита на Украину и встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, пока они не общались", – ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков отметил, что ещё во время визита президента Франции в Москву они с Путиным договорились созвониться и сверить часы после того, как Макрон встретится с Зеленским.