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Песков заявил, что Путин пока не обсуждал с Макроном итоги его визита в Киев

При этом он отметил, что во время переговоров в Москве они договорились созвониться и сверить часы после встречи с Зеленским.

9 февраля, 10:15
<p>Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 7 февраля в Кремле. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1490835209339957248/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Emmanuel Macron</a></p>

Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона 7 февраля в Кремле. Фото © Twitter / Emmanuel Macron

Президент России Владимир Путин пока не обсуждал с главой Франции Эмманюэлем Макроном итоги его визита на Украину и встречи с лидером Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, пока они не общались", – ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Песков отметил, что ещё во время визита президента Франции в Москву они с Путиным договорились созвониться и сверить часы после того, как Макрон встретится с Зеленским.

Итоги визита Макрона в Киев: Что будет с Украиной после турне европейских политиков

Итоги визита Макрона в Киев: Что будет с Украиной после турне европейских политиков

Напомним, 7 февраля, в Кремле состоялись переговоры французского лидера Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины: Запад заявляет, что Москва якобы может готовить вторжение в эту страну. После официальных мероприятий французский лидер посмотрел Красную площадь. А 8 февраля президент Франции отправился в Киев.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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