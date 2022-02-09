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Рябков назвал цирком шапито заявления США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Он отметил, что проект давно превратился в руках политических деятелей из Вашингтона и других стран в инструмент давления на Москву.

9 февраля, 10:11
<p>Сергей Рябков. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL</p>

Сергей Рябков. Фото © ТАСС / EPA / DENIS BALIBOUSE / POOL

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал политическим цирком шапито заявления США и Германии о готовности ввести санкции в отношении "Северного потока – 2" в случае вторжения на Украину.

"Северный поток – 2" давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США, назовём так, не будем географически территориальные пункты приписки для них обозначать, в инструмент давления на Москву. Это политический цирк шапито", – заявил Рябков, выступая на площадке клуба "Валдай".

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Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не допустит запуска газопровода "Северный поток – 2" в том случае, если Россия совершит вторжение на Украину. При этом американский лидер не уточнил механизм, как будет осуществляться этот процесс, если он не зависит от Соединённых Штатов. Россия же в случае, если "Северный поток – 2" не будет запущен, найдёт других покупателей на свой газ, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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