Рябков назвал цирком шапито заявления США и ФРГ по "Северному потоку – 2"

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал политическим цирком шапито заявления США и Германии о готовности ввести санкции в отношении "Северного потока – 2" в случае вторжения на Украину.

"Северный поток – 2" давно превратился в руках США и некоторых деятелей вне США, назовём так, не будем географически территориальные пункты приписки для них обозначать, в инструмент давления на Москву. Это политический цирк шапито", – заявил Рябков, выступая на площадке клуба "Валдай".