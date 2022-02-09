Возобновлены поиски экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле
По последним данным, водолазы обследовали 280 кв. метров водной артерии вниз по течению от места происшествия.
Следы квадроцикла и полынья, в которую мог провалиться экс-замминистра юстиции Ялунин © LIFE
Спасатели возобновили поиск пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, который провалился под лёд на квадроцикле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.
"Поиск возобновлён. По последним данным, водолазы обследовали 280 кв. метров реки вниз по течению от места провала квадроцикла", — пояснил источник.
Кроме того, спасатели пробурили более 800 лунок, через которые камерами и подводным беспилотником исследовали более 5 тыс. кв. метров дна. Всего от места, где под лёд провалился квадроцикл, вниз по течению изучено 700 метров реки. На данный момент поиски продолжаются.
Напомним, экс-чиновник пропал, когда поехал кататься в поле в Одинцовском районе Подмосковья. На месте происшествия были найдены следы квадроцикла, ведущие к полынье. Предполагается, что Ялунин мог провалиться под лёд. Лайф также писал, что водолазы обнаружили квадроцикл пропавшего Ялунина.
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