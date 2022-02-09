Возобновлены поиски экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле

Спасатели возобновили поиск пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, который провалился под лёд на квадроцикле. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах.

Кроме того, спасатели пробурили более 800 лунок, через которые камерами и подводным беспилотником исследовали более 5 тыс. кв. метров дна. Всего от места, где под лёд провалился квадроцикл, вниз по течению изучено 700 метров реки. На данный момент поиски продолжаются.