Песков не согласился со словами Борреля о том, что Россия и КНР — "авторитарные страны"

В Кремле абсолютно не согласны с заявлением главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля об альянсе России и КНР как союзе "двух авторитарных стран, противостоящих демократии". Об этом сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно не согласны, во-первых, с тем, что речь ид§т об авторитарных режимах. Мы не думаем, что ЕС вправе давать такие оценки Российской Федерации или Китайской Народной Республике. Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своим устройством государства, мы с уважением относимся к устройству других государств и считаем себя вправе рассчитывать на такое же отношение к нам", — указал представитель Кремля.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил о возможном формировании "мощного альянса" России и Китая. По его словам, сейчас противостояние происходит между демократией и авторитарным режимом. Под последним он как раз и имел в виду Москву и Пекин.