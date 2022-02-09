Фигуристка Гербольдт: Ни один ответственный спортсмен даже таблетку от головы без разрешения не примет
Чемпионка России среди юниоров 2008 года уверена, что информация о якобы положительном допинг-тесте у одного из российских фигуристов — не более чем слухи.
Катарина Гербольдт. Фото © instagra / katarina_gerboldt
Фигуристы прекрасно осознают степень ответственности на Олимпиаде и проходят строжайший допинг-контроль, поэтому слухи о якобы положительном допинг-тесте у российского спортсмена наверняка неоправданны. Такое мнение высказала российская фигуристка, чемпионка России среди юниоров 2008 года, бронзовый призёр чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт.
Она отметила, что все спортсмены перед соревнованиями проходят тестирование и получают сертификат от РУСАДА, подтверждающий, что их допинг-пробы чисты.
"Ни один ответственный спортсмен даже таблетку от головы не примет, если не уверен, что это не запрещённый препарат. Тем более помня, как относятся к России. И я уверена, что идиотов в нашей сборной нет, все прекрасно понимают, что это Олимпийские игры. Спортсмены к ним готовятся не один год и не четыре года, а с самого детства. Поэтому я уверена, что никаких проблем с допингом у наших фигуристов нет", — приводит слова Катарины Гербольдт "Газета.ru".
Она выразила надежду, что всё это — "не более чем слухи, которые распускают СМИ".
Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стали комментировать эту информацию, но и опровергать её не стали.
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