Фигуристка Гербольдт: Ни один ответственный спортсмен даже таблетку от головы без разрешения не примет

"Ни один ответственный спортсмен даже таблетку от головы не примет, если не уверен, что это не запрещённый препарат. Тем более помня, как относятся к России. И я уверена, что идиотов в нашей сборной нет, все прекрасно понимают, что это Олимпийские игры. Спортсмены к ним готовятся не один год и не четыре года, а с самого детства. Поэтому я уверена, что никаких проблем с допингом у наших фигуристов нет", — приводит слова Катарины Гербольдт "Газета.ru".