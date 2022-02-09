В МИД призвали США не заводить ситуацию в тупик поставками комплексов THAAD на Украину
По словам Панкина, РФ для урегулирования ситуации будет использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны. При этом Рябков отметил, что это явная попытка оказать дополнительное давление.
Здание МИД РФ. Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
В связи с сообщениями о возможных поставках США THAAD на Украину Россия призывает Незалежную не делать глупостей и не заводить ситуацию в тупик. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на круглом столе в клубе "Валдай".
"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми находимся в диалоге на разном уровне, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить её дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход. Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны", — сказал Панкин.
Также заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что потенциальное размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом является шантажом и провокацией, направленными против России.
"Всё, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия, — это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее стало известно, что Украина попросила США поставить комплексы ПРО THAAD. Радиолокационная станция AN / TPY-2, входящая в состав комплекса, позволит Киеву и его союзникам в НАТО "смотреть" вглубь российской территории на расстоянии до одной тысячи километров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, чем это может грозить. По мнению представителя Кремля, это стало бы ещё одним шагом в сторону дестабилизации ситуации.
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