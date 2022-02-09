В МИД призвали США не заводить ситуацию в тупик поставками комплексов THAAD на Украину

В связи с сообщениями о возможных поставках США THAAD на Украину Россия призывает Незалежную не делать глупостей и не заводить ситуацию в тупик. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на круглом столе в клубе "Валдай".

"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми находимся в диалоге на разном уровне, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно, не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить её дальше и дальше в тупик, из которого трудно будет найти выход. Будем использовать дальнейшие дипломатические методы со своей стороны", — сказал Панкин.

Также заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что потенциальное размещение американских противоракетных комплексов THAAD под Харьковом является шантажом и провокацией, направленными против России.

"Всё, что происходит в этой сфере с точки зрения накачки Украины снаряжением, боеприпасами, военной техникой, в том числе летальными видами оружия, — это попытка оказать на нас дополнительное и, наверное, военно-техническое давление. Очевидным образом здесь присутствует компонент шантажа и прессинга, нам это понятно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.