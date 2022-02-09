"Выдумывают на ходу": Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ после критики Большунова
Ранее журналист портала NRK раскритиковал нашего спортсмена после победы на Играх в Пекине.
Елена Вяльбе. Фото © ТАСС/Сергей Фадеичев
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с "Матч ТВ" заявила, что объявила бойкот норвежским СМИ и не будет давать им интервью.
"Я бойкот объявила норвежским СМИ. Вчера хотели у меня взять интервью, но я сказала, что никогда не буду давать интервью норвежским СМИ. Это уже превосходит все мыслимые и немыслимые правила. Я сказала им, почему я или никто из моих спортсменов не вспомнил, что у норвежцев тоже были дисквалифицированные спортсмены. Почему мы об этом не говорим? Они выдумывают на ходу", — заявила Вяльбе.
Она также призвала представителей NRK извиниться за слова о Большунове и том, что кто-то решил стать более читаемым на фоне неудач норвежской команды в скиатлоне.
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Ранее Лайф сообщал, что Александр Большунов принёс России первое золото на Олимпиаде в Пекине. Второе место в скиатлоне на 30 километров взял Денис Спицов. А вот лидер норвежской команды — Йоханнес Клебо — проиграл нашему чемпиону более девяти минут. После гонки журналист Ян Петтер Сальтведт обрушился с критикой в адрес нашей команды и отметил, что её "не должно быть на Олимпиаде".
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