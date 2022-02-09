"Выдумывают на ходу": Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ после критики Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в беседе с "Матч ТВ" заявила, что объявила бойкот норвежским СМИ и не будет давать им интервью.

"Я бойкот объявила норвежским СМИ. Вчера хотели у меня взять интервью, но я сказала, что никогда не буду давать интервью норвежским СМИ. Это уже превосходит все мыслимые и немыслимые правила. Я сказала им, почему я или никто из моих спортсменов не вспомнил, что у норвежцев тоже были дисквалифицированные спортсмены. Почему мы об этом не говорим? Они выдумывают на ходу", — заявила Вяльбе.

Она также призвала представителей NRK извиниться за слова о Большунове и том, что кто-то решил стать более читаемым на фоне неудач норвежской команды в скиатлоне.