Неспортивное поведение: Почему в Норвегии бесятся из-за побед Большунова и российского триколора на Олимпиаде-2022 Вполне ожидаемо успехи российских спортсменов начинают просто-напросто бесить западную публику, которая видит в представителях РФ лишь плохое. 8 февраля, 21:40 Александр Большунов. Фото © ТАСС / ZUMA / Vegard GrÃƒËœTt

Олимпийские игры по традиции для одних становятся праздником спорта, тогда как для других — временем самых разных инсинуаций и непонятных рассуждений на самые разные темы. Одна из главных, особенно для западных СМИ, — российские успехи. Каждая победа представителей нашей страны рассматривается чуть ли не под микроскопом, параллельно рождая всё новые и абсолютно абсурдные теории.

"России вообще не должно быть на Играх"

Одним из таких "теоретиков" стал норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт, который написал большую статью для NRK по поводу лыжного скиатлона на Олимпиаде в Пекине. Если вы забыли, то победил там наш Александр Большунов, который наконец-то взял олимпийское золото. Автор материала яростно попытался убедить своих читателей в том, что Большунов-то — молодец, но вот есть один нюанс.

"Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде", — написал Сальтведт.

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Оказывается, что Олимпиада в Пекине должна была пройти без наших спортсменов. То есть мало норвежцам того, что мы соревнуемся без флага и гимна, надо было ещё и олимпийцам дорогу закрыть. Повод классический — допинг. И не объяснишь разъярённым скандинавам, что Большунов, Спицов и другие наши спортсмены регулярно сдают пробы на запрещённые вещества.

Но в Норвегии предпочитают этого не замечать. Равно как и того, что чемпионка женского скиатлона Марет Бьорген отбывала наказание за допинг, спокойно вернулась, соревнуется и побеждает. Хотя того же биатлониста Логинова скандинавы мучают и по сей день. Но нет, Бьорген — это совсем "другое", как принято говорить в таких ситуациях. Но вернёмся к победе Большунова. Норвежского журналиста по-настоящему разочаровал ещё один занимательный момент в этой виктории.

"Это (цвета триколора РФ на флаге ОКР. — Прим. Лайфа) сбивает с толку. Россия до сих пор не может быть сама собой на Олимпийских играх только отчасти. Организаторы Олимпиады, россияне и Международный олимпийский комитет (МОК) постоянно работают над пределом дозволенного", — добавляет Сальтведт.

Санкции WADA и МОК против России, по его словам, — это просто какой-то "театр", а сам приговор, который запрещает наш флаг и гимн, не имеет реального значения. По версии норвежского журналиста, нашу сборную нужно вообще оставить без Игр. Впрочем, такие "требования" мы за последние годы слышали много раз, и появляются они всегда после того, как наши начинают побеждать.

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Кстати, в золотой для Большунова гонке норвежцы были очень далеко. Где там Йоханнес Клебо? Девять с лишним минут проигрыша. Понятно, он ещё возьмёт своё. Однако такая зависть от скандинавских СМИ — акт крайне неприятный. Ответить норвежскому журналисту достаточно чётко сумел российский комментатор Дмитрий Губерниев.

"Я хочу сказать, что люди просто провоцируют. А жёлтые издания... Какой смысл нам об этом говорить? Просто чувак захотел, чтобы про него говорили", — приводит слова Губерниева Ura.ru.

К слову, подозревать наших в допинге любят абсолютно все западные СМИ. К примеру, американский журналист после победы Большунова решил его спросить про допинг. Терпеть это наш спортсмен не стал, ответив, что его победа абсолютно неслучайна.

Убрать фигурное катание с олимпиад из-за России

Но если предположения о том, что наши нечисты и их нужно выгнать с Олимпиады, — дело для нас привычное, то в Канаде решили пойти гораздо дальше в этом вопросе. Так, журналистка Сара Дженкинс решила избавиться от доминации России в фигурном катании самым радикальным способом. К слову, досталось не только нашей стране.

"Я думаю, мы должны убрать из Олимпийских игр все виды спорта, в которых доминирует та или иная страна. Фигурное катание следует убрать из-за России. Конькобежный спорт — из-за Нидерландов. Бобслей должен отсутствовать на Играх, потому что в нём задают тон немцы. Больше никаких лыжных гонок, потому что есть Норвегия. Могу продолжить…" — написала Дженкинс.

Правда, позднее журналистка в беседе со "Спорт-Экспрессом" рассказала, что это был сарказм. Дескать, она таким образом отвечала на предложение убрать женский хоккей из программы Олимпиад из-за вечной доминации Канады и США. Однако сами по себе такие предложения — полнейший абсурд. Вместо того чтобы пойти по пути развития тех или иных видов спорта, легче предложить их отменить.

Переживать нашим болельщикам не стоит. Никто фигурное катание не тронет — уж точно. Единственное, что могут сделать, — искусственно прервать нашу гегемонию в этом виде спорта. Как? Очень просто. На помощь придут судьи. Вспомните хотя бы Олимпиаду в Токио и нашу Дину Аверину.

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К слову, очередная Олимпиада превращается в парад скандальных и абсурдных заявлений со стороны западных СМИ и журналистов в адрес наших спортсменов. Впрочем, им это никак не мешает просто брать и одерживать всё новые победы, в заслуженности которых не может быть никаких сомнений.

Нужно ли убрать фигурное катание и ряд других видов спорта из программы Олимпийских игр? Да. Есть доминирование отдельных стран Нет. Это глупость и бред

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