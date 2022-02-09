Саакашвили спел гимн Украины в суде
После музыкальной патриотической минутки Саакашвили повесил флаг страны на плечи и просидел с ним, пока его не забрал сотрудник суда.
Экс-президент Грузии Саакашвили поёт гимн Украины в зале суда. Кадр из видео © Mtavari Arkhi
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя пленником олигархов и спел гимн Украины в зале Тбилисского городского суда, где проходит слушание по делу о растрате госсредств. Трансляция заседания доступна на "Фейсбуке".
Знаменитый галстукоед (М.Саакашвили), на заседании суда спел гимн Украины. pic.twitter.com/xGkJleYU9n— Макар Разумовский (@Razumovskiy3) February 9, 2022
В ходе выступления Саакашвили назвал обвинения против него беспочвенными, обвинив присяжных и прокуроров в коррупции. Это вызвало бурную реакцию в зале суда и словесную перепалку. Затем адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент начал подпевать. После исполнения гимна Саакашвили повесил стяг на плечи и просидел с ним, пока его не забрал сотрудник суда.
Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили акцию в его поддержку, развернув плакат с надписью: #Freemisha. На данный момент бывший президент уже покинул зал суда. Сейчас сторона защиты допрашивает руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.
Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.
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