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Саакашвили спел гимн Украины в суде

После музыкальной патриотической минутки Саакашвили повесил флаг страны на плечи и просидел с ним, пока его не забрал сотрудник суда.

9 февраля, 09:38
<p>Экс-президент Грузии Саакашвили поёт гимн Украины в зале суда. Кадр из видео © <a href="https://mtavari.tv/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mtavari Arkhi</a></p>

Экс-президент Грузии Саакашвили поёт гимн Украины в зале суда. Кадр из видео © Mtavari Arkhi

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя пленником олигархов и спел гимн Украины в зале Тбилисского городского суда, где проходит слушание по делу о растрате госсредств. Трансляция заседания доступна на "Фейсбуке".

В ходе выступления Саакашвили назвал обвинения против него беспочвенными, обвинив присяжных и прокуроров в коррупции. Это вызвало бурную реакцию в зале суда и словесную перепалку. Затем адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент начал подпевать. После исполнения гимна Саакашвили повесил стяг на плечи и просидел с ним, пока его не забрал сотрудник суда.

Параллельно судебному процессу во дворе Тбилисского городского суда сторонники Саакашвили устроили акцию в его поддержку, развернув плакат с надписью: #Freemisha. На данный момент бывший президент уже покинул зал суда. Сейчас сторона защиты допрашивает руководителя Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе.

Поседевший Саакашвили появился в суде в футболке в поддержку Украины

Поседевший Саакашвили появился в суде в футболке в поддержку Украины

Напомним, бывший лидер Грузии утром 1 октября заявил, что прибыл в страну спустя восемь лет отсутствия, вечером того же дня стало известно о его задержании. Политика обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. Заседания суда несколько раз откладывались в связи с состоянием здоровья Саакашвили, однако в конце ноября его наконец-то доставили на разбирательство.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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