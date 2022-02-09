Саакашвили спел гимн Украины в суде

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал себя пленником олигархов и спел гимн Украины в зале Тбилисского городского суда, где проходит слушание по делу о растрате госсредств. Трансляция заседания доступна на "Фейсбуке".

В ходе выступления Саакашвили назвал обвинения против него беспочвенными, обвинив присяжных и прокуроров в коррупции. Это вызвало бурную реакцию в зале суда и словесную перепалку. Затем адвокаты передали Саакашвили украинский флаг и на телефоне включили гимн Украины, а бывший президент начал подпевать. После исполнения гимна Саакашвили повесил стяг на плечи и просидел с ним, пока его не забрал сотрудник суда.