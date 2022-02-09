Россияне за 2021 год выпили более 1,5 млрд литров крепкого алкоголя

Аналитики выяснили, что в 2021 году россияне выпили более полутора миллиардов литров, или 2,23 миллиарда бутылок крепкого алкоголя. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ.

"По оценкам НИУ ВШЭ, основанным на данных Росстата и Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, объём продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил 1,56 миллиарда литров (2,23 миллиарда штук)", — говорится в документе о нелегальном обороте крепких алкогольных напитков.

Эксперты пришли к выводу, что в основном россияне выбирают выпивать дома. Так, 98% продаж составляет розничная торговля. При этом в развлекательных заведениях (кафе или ресторанах) в прошлом году было продано всего около 45–65 миллионов литров крепкого алкоголя. Также аналитики выяснили, что на протяжении последних лет конечные продажи напитков в розничной торговле и в общественном питании остаются существенно выше легального предложения этой продукции. И это говорит о наличии на рынке значительного сектора нелегального оборота, отмечается в документе.

По оценке НИУ ВШЭ, в 2021 году объём нелегального оборота продукции составил 611 миллионов штук в год (27%). Всего же, согласно исследованию, в прошлом году в стране было продано более двух миллиардов бутылок с крепкими алкогольными напитками.

Эксперты также оценили целесообразность введения обязательной маркировки продукции в России и пришли к выводу, что общая прибыль добросовестных производителей и продавцов от этой меры при сокращении нелегального оборота на 70% могла бы вырасти на 17–18 миллиардов рублей в год. Как отмечается в документе, доходы государства могут увеличиться на 73–79 миллиардов рублей в год — главным образом за счёт поступлений по акцизу на алкоголь (плюс 64–69 миллиардов рублей).